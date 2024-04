Scary Movie: Paramount resuscita la saga che prende in giro i film horror

Variety riporta che la Paramount starebbe per resuscitare lo storico franchise parodistico di Scary Movie attraverso un nuovo reboot cinematografico.

Questo il report:

Paramount Pictures ha annunciato una collaborazione con il mega-produttore di “Fast and Furious” Neal H. Moritz per far risorgere il franchise da tempo inattivo.

Scary Movie entrerà in produzione nell’autunno del 2024 e dovrebbe arrivare nei cinema nel corso del 2025.

Come specificato, il nuovo capitolo di Scary Movie sarà realizzato nell’ambito della prima partnership di Paramount con Miramax, lo studio dietro l’irriverente saga cominciata nel 2000 con il film diretto da Keenen Ivory Wayans (e interpretato da Anna Faris e Regina Hall), che finanzierà anche interamente la produzione (Paramount si occuperà della distribuzione).

L’ultimo film prodotto fino ad oggi è stato Scary Movie V del 2013, per la regia di Malcolm D. Lee.

Di seguito la celebre scena del ‘Wazzup!!’ di Scary Movie:

Fonte: Variety