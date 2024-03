Song Kang-ho su Mr. Vendetta: “Rifiutai il copione tre volte”

Ospite d’onore – col regista Kim Jee-woon – al Florence Korea Film Festival 2024 per presentare la loro ultima collaborazione, la dark comedy metacinematografica Cobweb, abbiamo avuto modo di incontrare da molto vicino Song Kang-ho, superstar del cinema sudcoreano protagonista – tra gli altri – di Parasite, Snowpiercer e Mr. Vendetta.

Tra le numerose domande a cui i due hanno risposto – che hanno lavorato insieme in diverse occasioni (ci sono anche The Foul King, Il buono, il matto, il cattivo e The Age of Shadows), ci soffermiamo però su una curiosità che ci premeva da tempo approfondire, riguardante proprio il film diretto da Park Chan-wook nel 2002, in cui un’allora poco conosciuto (almeno all’estero) Song Kang-ho interpretava il vendicativo Park Dong-jin.

Hai dichiarato in passato che all’epoca rifiutasti per ben tre volte il copione di Mr. Vendetta perché lo avevi ritenuto troppo ‘strano’. Puoi dirci in che modo lo trovasti strano e perché poi finisti per accettare il ruolo?

Sai, parliamo di ventitré anni fa. A quel tempo un copione come quello di Mr. Vendetta era considerato senz’altro nuovo e, sebbene la richiesta di prodotti innovativi fosse alta allora, era comunque qualcosa di ‘hardcore’. Io ero un attore già popolare e sinceramente non me la sentivo di accettare, quindi si, è vero, rifiutai per tre volte.

Poi però mi chiesi cosa stessi davvero cercando in un copione, che tipo di film stessi aspettando. Film banali? Film normali? Film che avessero la sicurezza di un incasso alto? E così, le ragioni per cui avevo inizialmente rifiutato Mr. Vendetta sono quelle che mi convinsero ad accettarlo.

Come sappiamo, quella decisione fu molto probabilmente fondamentale per la sua carriera.

Di seguito trovate la conferenza stampa di Song Kang-ho e Kim Jee-woon:

