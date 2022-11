Sylvester Stallone: “Con Schwarzenegger ci siamo detestati per anni”

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono ormai buoni amici, sono apparsi addirittura nello stesso film e hanno anche intagliato zucche insieme. Ma non è sempre stato così. Negli anni ’80 e ’90, quando erano rivali per la vetta del botteghino, in realtà si odiavano profondamente.

Non è la prima volta che viene fuori la storia, ma il 76enne Sylvester Stallone ne ha parlato ora in un’intervista a Forbes. All’epoca si sospettava che i due muscolosi divi del cinema action non andassero molto d’accordo, e in effetti …

Ci siamo stati davvero antipatici l’un l’altro, immensamente. Eravamo … può sembrare una cosa un po’ vanitosa, ma credo che all’epoca fossimo i pionieri di un genere che non si è più rivisto da allora. Quindi la competizione, poiché è questa la sua natura … Lui è molto competitivo e anch’io lo sono … Così pensai che in realtà ci aiutasse, ma fuori dal set eravamo comunque ancora competitivi e non era affatto una cosa sana. Ma siamo diventati davvero buoni amici.

Durante una recente puntata del Jonathan Ross Show (via Insider), Sylvester Stallone ha invece detto:

Per un po’ non abbiamo sopportato di stare insieme all’interno nella stessa galassia. Ci detestavamo davvero, davvero tanto.

Una rivalità forse esagerata, ma con la vecchiaia pare che sia sopraggiunta anche la saggezza. Arnold Schwarzenegger è apparso nel franchise I mercenari – The Expendables e i due hanno recitato fianco a fianco anche in Escape Plan del 2013.

Durante il lungo periodo di rivalità cinematografica, ricordiamo che Sylvester Stallone ha recitato in titoli come Rambo, Cobra, Tango e Cash, Lo specialista, Judge Dredd e molti altri, mentre Arnold Schwarzenegger ha partecipato a Terminator, Conan, Predator, Commando e molti altri.

Di seguito trovate una scena di lotta da Escape Plan:

Fonte: Forbes