Sylvester Stallone su Schwarzenegger: “Lui superiore come star dell’action; col fisico diceva tutto”

La docuserie Arnold – su Schwarzenegger – appena finita su Netflix, offre parecchie informazioni affascinanti sulla vita e sulla carriera della star austriaca.

In particolare, il secondo episodio si concentra sulla carriera cinematografica di Arnold Schwarzenegger e il collega Sylvester Stallone è stato intervistato per questo segmento, approfondendo la loro storica rivalità e di come fossero in lotta per diventare la più grande star del cinema d’azione dell’epoca.

Sylvester Stallone, a un certo punto, ammette la superiorità di Arnold Schwarzenegger:

Ti affidavi al corpo per raccontare una storia, i dialoghi non erano necessari. Vidi che c’era un’opportunità, perché nessun altro lo stava facendo, eccetto un altro ragazzo austriaco che non aveva bisogno di dire molto … Era superiore. Aveva semplicemente tutte le risposte. Aveva il fisico. Aveva la forza. Questa era la sua caratteristica.

Sly parla quindi delle differenze tra i loro personaggi per il grande schermo:

Io dovevo essere preso a calci nel sedere continuamente, mentre Arnold non si faceva mai male più di tanto, e io gli dicevo: ‘Arnold, potresti andare in giro a combattere i draghi, e torneresti indietro con un cerotto‘.

Anche Arnold Schwarzenegger ha però avuto parole dolci per Sylvester Stallone:

Ogni volta che lui usciva in sala con un film come Rambo II, io dovevo trovare un modo per superarlo. Senza Stallone, forse negli anni ’80 non sarei stato così motivato a fare il tipo di film che ho fatto e a lavorare così duramente. Sono una persona competitiva.

Con il passare degli anni e l’avanzare dell’età, i due attori sono riusciti a mettere da parte l’odio reciproco e a diventare veri amici. Hanno continuato a recitare insieme in film come Escape Plan e tre dei film degli Expendables. Hanno persino intagliato zucche insieme.

Di seguito trovate una scena di lotta tra i due da Escape Plan:

