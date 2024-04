Teaser per Bambi: The Reckoning, il cerbiatto semina morte nei boschi britannici

Titolo originale : Bambi: The Reckoning , uscita : 04-07-2024. Regista : Dan Allen.

Sono appena arrivati online il poster e il trailer di Bambi: The Reckoning, nuovo spin-off riconducibile al Poohniverse che regala un tocco horror a un altro classico per bambini.

Questa la trama ufficiale:

Xana (Roxanne McKee) e suo figlio Benji (Tom Mulheron) si ritrovano coinvolti in un incidente d’auto e presto sono braccati da quella feroce macchina assassina che è Bambi.

Il regista Dan Allen (Unhinged) ha anticipato:

Sarà terrificante. Quando la gente vedrà un cervo in libertà dopo questo film, scapperà a gambe levate. Questo film parla della morte dell’infanzia tanto quanto della rovina dell’infanzia… Aspettatevi spargimenti di sangue, lacrime e conigli… e un cervo cattivo e assassino. Finalmente la campagna britannica avrà il suo Godzilla!

Il film è stato scritto da Rhys Warrington e prodotto da Scott Jeffrey e Rhys Frake-Waterfield.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Bambi: The Reckoning, che dovrebbe debuttare in autunno:

