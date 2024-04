Teaser per Cloud: la paura viene da Internet per Kiyoshi Kurosawa

Tokyo Theater Nikkatsu ha diffuso il poster e il teaser trailer di Cloud (con riferimento allo spazio di archiviazione digitale), horror thriller che è stato diretto e scritto dal giapponese Kiyoshi Kurosawa (Kairo)

Questa la trama ufficiale:

Un uomo mascherato appare improvvisamente davanti a Ryosuke Yoshii (Masaki Suda), un giovane enigmatico che cerca di fare soldi rivendendo su Internet beni ottenuti con astuzia sotto lo pseudonimo di ‘Ratel’.

Il ragazzo diventa improvvisamente un ‘bersaglio’ quando sente una voce che esclama ‘Ucciderò questo tizio!’ mentre sta guardando una schermata online dove vengono postate parole di odio proprio verso il suo ‘alter ego’, Ratel.

Perché viene preso di mira proprio lui? E lui chi stai prendendo di mira?

Nel cast del film ci sono anche Kotone Furukawa, Daiken Okudaira e Amane Okayama.

In attesa della versione estesa e di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Cloud, debutterà in Giappone a partire dal 27 settembre:

