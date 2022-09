Teaser per Glass Onion – Knives Out: Daniel Craig cerca il colpevole in Grecia

Titolo originale : Glass Onion: A Knives Out Mystery , uscita : 10-09-2022. Regista : Rian Johnson.

A un paio d’anni da Cena con delitto (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il primo teaser trailer e il poster dell’atteso sequel Glass Onion – Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mystery), che è stato scritto e diretto ancora una volta da Rian Johnson.

Questa la trama ufficiale:

Il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) si reca in Grecia dopo che un miliardario che opera nel settore delle tecnologie di nome Miles Bron invita alcuni suoi amici a una fuga sulla sua isola greca privata, dove qualcuno viene ucciso.

Blanc viene quindi incaricato del caso e svelare gli strati di un mistero che coinvolge un nuovo cast di coloriti sospetti.

I sospettati sono Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

Ricordiamo che Glass Onion – Knives Out è il primo di due sequel già previsti.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Glass Onion – Knives Out, che sarà disponibile per lo streaming su Netflix il 23 dicembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube