Teaser per Killers of the Flower Moon: DiCaprio gettato in un mondo di lupi da Scorsese

Titolo originale : Killers of the Flower Moon , uscita : 06-10-2023. Budget : $200,000,000. Regista : Martin Scorsese.

A un paio d’anni dalle prime immagini, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno oggi diffuso il teaser trailer di Killers of the Flower Moon, crime thriller diretto e scritto (insieme a Eric Roth) da Martin Scorsese che verrà presentato in anteprima tra pochi giorni al Festival di Cannes.

Nel cast del film, che è tratto dall’omonimo best seller di David Grann, troviamo i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e poi Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser.

Questa la trama ufficiale:

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi.

L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 19 ottobre, di seguito trovate intanto il teaser trailer italiano di Killers of the Flower Moon, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube