Teaser per La Sirenetta (live action Disney): Ariel canta speranzosa in fondo al mar

Titolo originale : The Little Mermaid , uscita : 24-05-2023. Regista : Rob Marshall.

A pochi giorni dalla messa a catalogo del Pinocchio di Zemeckis (la recensione), Disney ha diffuso online il primo teaser trailer di La Sirenetta (The Little Mermaid), prossimo adattamento in live action dell’amato film animato del 1989, a sua volta basato su una fiaba di Hans Christian Andersen.

Diretto da Rob Marshall (Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare), vede protagonista la giovane Halle Bailey.

La storia è – naturalmente – incentrata sulla principessa sirena Ariel, che stringe un patto faustiano con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy) nel tentativo di diventare umana e conquistare l’amore di un principe.

David Magee e Jane Goldman hanno sceneggiato il film, nel cui cast figurano anche Jonah Hauer-King nei panni del principe Eric, Javier Bardem che è Re Tritone, Jessica Alexander, Noma Dumezweni, Daveed Diggs, Jude Akuwudike, Lorena Andrea, Kajsa Mohammar, Jacob Trembaly e Awkwafina.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note della celebre Come Vorrei – trovate il teaser trailer italiano di La Sirenetta, che dovrebbe uscire nei cinema il 26 maggio 2023, che ci dà un primo assaggio dell’aspetto della protagonista:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube