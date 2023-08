Teaser per La Società della Neve (film Netflix): sopravvivere sulle Ande dopo un incidente aereo

Netflix ha diffuso oggi il poster e il teaser trailer di La Società della Neve (La sociedad de la nieve), survival thriller di chiusura dell’80a Mostra del Cinema di Venezia che è stato diretto dallo spagnolo Juan Antonio Bayona (The Orphanage).

Questa la trama ufficiale:

Nel 1972, il volo 571 delle forze aeree uruguayane, che sta trasportando una squadra di rugby in Cile, precipita nel cuore delle Ande.

Scampano all’incidente solo ventinove dei quarantacinque a bordo. Intrappolati in uno dei luoghi più ostili e inaccessibili del pianeta, i sopravvissuti devono ricorrere a misure estreme per non morire.

Tratto dal romanzo di Pablo Vierci, nel cast del film ci sono Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka e Tomas Wolf.

Juan Antonio Bayona ha commentato:

La Società della Neve è un film sulla vita in un luogo dove la vita non è possibile. In quel posto inospitale e morto, è necessario reinventare la vita stessa. Legami, abitudini e convinzioni devono adattarsi alle terribili avversità per rivelare poi la nostra vera natura. Lì, nell’odissea sulle Ande, il racconto diventa universale rivelandoci chi siamo veramente quando, raggiunto il limite, lo spirito di squadra e il sostegno reciproco vengono alla superficie dimostrandosi il principale mezzo di sopravvivenza.

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate il teaser trailer di La Società della Neve:

