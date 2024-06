Teaser per Return to Silent Hill: Christophe Gans si addentra di nuovo nella città maledetta

Titolo originale : Return to Silent Hill . Regista : Christophe Gans.

Il regista del primo adattamento per il grande schermo della saga horror di Silent Hill della Konami datato 2006, Christophe Gans, sta per tornare sulle scene con Return to Silent Hill, di cui sono appena stati diffusi online il poster e il primissimo teaser trailer, che getta – tra le altre cose – luce sull’aspetto di uno dei cattivi più iconici, Pyramid Head.

Questa la trama ufficiale:

James (Jeremy Irvine) è un uomo distrutto dopo la separazione dal suo unico vero amore (Hannah Emily Anderson). Quando una misteriosa lettera lo richiama a Silent Hill per cercarla, trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto.

Man mano che James scenderà nelle sue tenebre, incontrerà figure terrificanti sia familiari che nuove e inizierà a mettere in discussione la propria sanità mentale, trovandosi a lottare per dare un senso alla realtà e per resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto.

Nel cast ci sono anche Eve Macklin ed Evie Templeton.

Christophe Gans ha anche scritto la sceneggiatura del film – che porta al cinema il secondo capitolo del videogioco – insieme a Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider.

Ricordiamo che nel 2012 è uscito Silent Hill: Revelation, diretto da M.J. Bassett.

In attesa di capire quando potremo vederlo, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Return to Silent Hill, che ci dà un’idea delle su atmosfere:

© Riproduzione riservata