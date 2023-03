Teaser per The First Slam Dunk, film animato che segue il primo torneo di basket dello Shohoku

Titolo originale : THE FIRST SLAM DUNK , uscita : 03-12-2022. Regista : Takehiko Inoue.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha appena diffuso a sorpresa il poster e il teaser trailer di The First Slam Dunk, film animato prodotto dalla TOEI Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del popolare manga originale, pubblicato per la prima volta ormai 30 anni fa.

Questa la trama ufficiale:

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo.

Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto.

Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

Ancora non sono stati resi noti i doppiatori italiani e la data di uscita nelle sale.

The First Slam Dunk si avvale di un’animazione ‘ibrida’ tra CGI e disegno a mano, voluta espressamente dallo stesso Takehiko Inoue. Il regista ha scelto di adottare questa tecnologia perché indispensabile a ricreare la fluidità dei movimenti, in sequenze di gioco concitate e realistiche.

In attesa delle versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer di The First Slam Dunk, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube