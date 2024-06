Teaser per Watchmen, film d’animazione in 2 parti molto fedele al fumetto di Moore e Gibbons

In concomitanza con la presentazione al Festival di Annecy, Warner Bros. ha diffuso nella notte il primo teaser trailer del film d’animazione in 2 parti di Watchmen, che sembra proprio essere – come annunciato – un adattamento fedelissimo dell’iconica graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons.

È stato inoltre confermato che si tratterà di un’opera con animazioni in computer grafica. A quanto pare, si tratta di “un salto in avanti per la nostra DC Cinematic Animation”.

Come probabilmente saprete, Watchmen segue una storia alternativa degli USA in cui alcuni supereroi sono emersi nel corso degli anni ’40, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam e lo scandalo Watergate non è mai stato rivelato.

In questa versione della realtà, gli Stati Uniti e l’URSS si stanno avvicinando alla terza guerra mondiale, mentre la maggior parte dei supereroi lavora per il governo o è ormai in pensione.

Seguiamo quindi nello specifico la lotta morale dei supereroi Rorschach, Doctor Manhattan, Gufo Notturno mentre si trovano a fare i conti con l’omicidio di Edward Blake, noto come il Comico, un supereroe ben poco simpatico ma amico del potere.

Al momento non ci sono informazioni precise sul regista o lo staff che ha lavorato al progetto.

In attesa della versione estesa e di capire quando potremo vederlo, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Watchmen, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

