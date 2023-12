Terzo trailer per Dune – Parte Due: la guerra per Arrakis si combatte tra profezie e dubbi

A qualche tempo dal secondo assaggio, Warner Bros. ha diffuso in serata il poster e il terzo trailer di Dune – Parte Due, sequel che arriverà due anni dal primo capitolo (la recensione) che è stato sempre diretto da Denis Villeneuve, tornato dietro alla mdp per completare il nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Frank Herbert.

Questa la trama ufficiale:

Esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Tra i protagonisti ritroviamo Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), Josh Brolin (“Avengers: Endgame”, “Milk”), Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem e Stephen McKinley Henderson.

Le new entry sono invece Christopher Walken nei panni dell’Imperatore Shaddam IV, Florence Pugh come Principessa Irulan, Austin Butler come Feyd-Rautha, Léa Seydoux come Lady Margot e Souheila Yacoub come Shishakli.

Denis Villeneuve ha diretto Dune – Parte Due – che è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia – da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts.

La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer.

In attesa di vederlo nei nostri cinema a marzo 2024, di seguito trovate il terzo trailer doppiato in italiano di Dune – Parte Due:

Fonte: YouTube