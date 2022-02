Trailer finale per Morbius: il ‘vampiro vivente’ ha sete di sangue

A due anni dalle prime notizie a riguardo e a qualche mese dal primo assaggio, Sony Pictures ha diffuso oggi il poster e il final trailer di Morbius, rimandatissimo adattamento per il cinema dell’omonimo fumetto fanta-horror della Marvel che è stato diretto dal regista Daniel Espinosa (Life, Safe House).

La sceneggiatura è stata scritta da Burk Sharpless e Matt Sazama (la serie Lost in Space di Netflix), mentre i protagonisti sono il premio Oscar Jared Leto (Dallas Buyers Club) e Matt Smith (Doctor Who), nei panni di Loxias Crown.

Questa la trama ufficiale del film:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dott. Morbius tenta una scommessa disperata.

Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Morbius – che è stato ideato da Roy Thomas (testi) e Gil Kane (disegni) – è apparso per la prima volta su Amazing Spider-Man #101 (1971), primo numero non scritto dal co-creatore di Spider-Man, Stan Lee.

Nel cast di Morbius – che è stato classificato PG-13 – ci sono anche Adria Arjona (Emerald City) come Martine Bancroft, Jareb Harris (The Crown) come il mentore di Morbius, Tyrese Gibson (Fast and the Furious) come un agente dell’FBI e lo special guest Michael Keaton, che sarà ancora una volta L’Avvoltoio e farà da ‘collante’ con gli altri film del multiverso MCU.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 31 marzo, di seguito trovate il final trailer doppiato in italiano di Morbius, che al fianco di molto materiale già noto inserisce anche una piccola e gustosa citazione a Ragazzi Perduti:

Fonte: YouTube