Trailer italiano (e data di uscita) per Talk to me: stringi la mano imbalsamata e apri il portale dei morti

A qualche mese dalla controparte americana, Midnight Factory ha diffuso il poster e il trailer di Talk to Me, horror della A24 presentato all’ultimo Sundance Film Festival che è stato diretto dai fratelli Danny e Michael Philippou (RackaRacka).

Un gruppo di giovani ragazzi – interpretati da Sophie Wilde (Bird), Alexandra Jensen (Beat), Joe Bird (Rabbit), Otis Dhanji (Aquaman) – si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell’aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi.

In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in una prova di coraggio evocando gli spiriti seguendo il semplice rituale in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti fino a infrangere le regole del gioco.

I giovani amici vivranno un’esperienza sconvolgente e si ritroveranno intrappolati in un vortice di terrore causato dalle misteriose forze soprannaturali sprigionate dal rituale.

Nel cast del film ci sono anche Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes e Chris Alosio.

