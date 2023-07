Trailer italiano per Following: nei nostri cinema dopo 25 anni il primo film di Chris Nolan

Movies Inspired ha annunciato che distribuirà – per la prima volta in assoluto nelle sale italiane – il film Following, il primo lungometraggio di Christopher Nolan (datato 1998), ad oggi ancora clamorosamente inedito nel nostro paese, in un’edizione appositamente restaurata e approvata dallo stesso regista e sceneggiatore.

E oggi ne sono stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Bill è un aspirante scrittore, senza idee e dal futuro incerto, la cui principale occupazione è seguire gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, per trovare ispirazione per le sue storie.

Quando Cobb, un uomo che sta seguendo, lo cogllie in flagrante, Bill viene trascinato nella sua turbolenta vita.

Cobb è un ladro, si infila nelle case altrui per derubarli. Per Bill inizia un viaggio molto pericoloso.

Girato in un elegante e sperimentale bianco e nero, tra i protagonisti del film noir a basso budget – lungo appena 69 minuti – troviamo Jeremy Theobald, John Nolan, Alex Haw e Lucy Russell.

In attesa di vederlo nei cinema dal 23 agosto, di seguito trovate intanto il trailer doppiato in italiano di Following, che ci dà un assaggio del doppiaggio nostrano:

Fonte: YouTube