Trailer per Aberrance: anche in Mongolia le baite sperdute sono sinonimo di horror

Freestyle Digital Media ha appena diffuso il poster e il trailer di Aberrance, presentato in anteprima in Nord America al SXSW Film Festival 2023 e primo horror della Mongolia ad arrivare nei cinema americani.

Questa la trama ufficiale:

Quando Erkhmee e Selenge, due cittadini, giungono in un vecchio capanno nel profondo della natura selvaggia della Mongolia, una sensazione di sventura si posa presto sulla coppia.

Il desiderio apparentemente ardente di Erkhmee di fornire uno spazio sicuro e accogliente alla moglie artista è infatti in contrasto con le azioni e i modi violenti del loro vicino.

Mentre quest’ultimo scava più a fondo per scoprire le ragioni di questo comportamento aberrante, sorgono però altre domande e problemi.

Diretto da Baatar Batsukh, che lo ha anche co-scritto insieme a Erdene Orosoo (Kinsman of the Sun) e Byambasuren Ganbat, il film è interpretato da Selenge Chadraabal (Six Feet), Erkhembayar Ganbat, Yalalt Namsrai (Snowman), Oyundary Jamsranjav (Disorder), Badamtsetseg Batmunkh, Bayarsanaa Batchuluun e Ariunbyamba Sukhee (Guardians)..

In attesa di capire se lo vedremo un giorno anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Aberrance, che arriverà nelle sale statunitensi il 6 ottobre:

