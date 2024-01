Trailer per Abigail: Melissa Barrera rapisce una giovane ballerina vampiro

Universal Pictures ha appena diffuso il trailer e il poster della nuova horror comedy dei Radio Silence, alias Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (V/H/S, Southbound, Finché morte non ci separi, Scream VI), intitolato Abigail.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che un gruppo di aspiranti criminali rapisce una ballerina dodicenne, figlia di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per ottenere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la ragazzina durante la notte.

In una villa isolata, i rapitori iniziano a diminuire, uno dopo l’altro, e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi all’interno di quel luogo con una bambina tutt’altro che normale.

Il film è stato scritto da Stephen Shields (The Hole in the Ground, Zombie Bashers) e Guy Busick (Scream, Finché morte non ci separi).

Tra i protagonisti troviamo invece Melissa Barrera (Scream, In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion), Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky), William Catlett (Black Lightning, True Story), Kevin Durand (Resident Evil: Retribution, X-Men Origins: Wolverine), Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood) e Alisha Weir (Roald Dahl’s Matilda the Musical, Darklands).

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Abigail, che uscirà nei cinema americani il 19 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

