Trailer per Aggro Dr1ft: Travis Scott vaga per il mondo violento e impazzito di Harmony Korine

Dopo la presentazione in anteprima all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, EDGLRD ha ora diffuso il trailer di Aggro Dr1ft, ultima fatica dell’eclettico Harmony Korine (Gummo, Spring Breakers).

Questa la trama ufficiale:

Nello squallido ventre criminale di Miami, un esperto sicario si lancia alla ricerca spietata del suo prossimo obiettivo. Ripreso interamente con lenti termiche, l’uomo si muove in un mondo perverso in cui regnano incontrastate violenza e pazzia. La tensione porta a un viaggio psichedelico in cui il limite tra predatore e preda quasi scompare.

Il regista ha commentato:

Giorni feroci, notti feroci. Non volevo fare esattamente un film. Volevo fare ciò che viene dopo un film. Volevo essere dentro il mondo. Un po’ come un videogame. Ma chi è che gioca? GAMECORE. Edglrd. Qualcosa di nuovo all’orizzonte. La vita è bella. Senza, saremmo morti. AGGRO DR1FT. In mezzo ai mondi. Bloccati e carichi. Un’ode al vagabondo aggressivo.

Nel cast del film ci sono il cantante Travis Scott e Jordi Mollà (Bad Boys II).

In attesa di capire quando lverrà distribuito, di seguito trovate il trailer internazionale di Aggro Dr1ft, che finirà il 21 marzo nel catalogo di Prime Video, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube