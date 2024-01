Trailer per Alice In Terrorland, rilettura in chiave horror della favola di Carroll

La popolare favola Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll è l’ispirazione principale Alice in Terrorland, horror britannico a basso budget che è stato scritto e diretto da Richard John Taylor (The Huntress of Auschwitz).

Questa la trama ufficiale:

Un’adolescente colpita da un recente lutto va a vivere con sua zia in una casa isolata nel bosco, ignara che forze sinistre si nascondono al suo interno.

Tra i protagonisti del film ci sono Rula Lenska (Celebrity Big Brother), Steve Wraith, Jon-Paul Gates e Rikki Kimpton.

In attesa di capire se lo vedremo un giorno anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Alice In Terrorland, che uscirà direttamente in DVD per High Fliers Films il 13 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere sinistre:

Fonte: YouTube