Trailer per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, risucchiati nel pericoloso regno quantico

Titolo originale : Ant-Man and the Wasp: Quantumania , uscita : 15-02-2023. Regista : Peyton Reed.

I Marvel Studios hanno appena diffuso il poster e il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il film che darà ufficialmente il via alla ‘Fase 5‘ del Marvel Cinematic Universe.

Questa la trama ufficiale:

I partner superoi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) ritornano per continuare le loro avventure nei panni di Ant-Man e Wasp.

Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritroverà ad esplorare il Regno Quantico, interagendo con strane nuove creature e intraprendendo un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Jonathan Majors interpreta Kang il Conquistatore, mentre Kathryn Newton è Cassie Lang. Un ruolo speciale anche per Bill Murray.

Il film è stato diretto dal veterano Peyton Reed, con Kevin Feige e Stephen Broussard alla produzione.

Di seguito – sulle note di Goodbye yellow brick road di Elton John – trovate il trailer doppiato in italiano di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che arriverà nei nostri cinema il 15 febbraio 2023:

