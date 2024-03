Trailer per Arcadian: Nic Cage è assediato da mostri notturni in un mondo senza più gente

Diretto al SXSW 2024, RLJE ha diffuso il poster e il trailer di Arcadian, fanta-horror con Nicolas Cage che è stato diretto da Ben Brewer (The Trust) e scritto da Mike Nilon (Braven).

Questa la trama ufficiale:

Nel futuro prossimo, la vita sulla Terra sarà decimata. Paul e i suoi due figli, Thomas e Joseph, vivono una vita divisa a metà: tranquillità di giorno e tormentata di notte.

Ogni notte infatti, dopo il tramonto, affrontano gli attacchi implacabili di un male misterioso e violento.

Un giorno, dopo che Thomas non è tornato a casa prima del tramonto, Paul deve lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per ritrovarlo.

Ne segue una battaglia da incubo che costringe la famiglia a mettere in atto un piano disperato per sopravvivere.

Nel cast del film – che è stato girato in Irlanda – figurano anche Jaeden Martell (IT 2017), Maxwell Jenkins (Lost in Space) e Sadie Soverall (Fate: The Winx Saga).

In attesa di capire se lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Arcadian, che uscirà nelle sale americane il 12 aprile e poi su Shudder e AMC+, che rimanda inevitabilmente ad A quiet place:

