Trailer per Badland Hunters (film Netflix): Seul è desolata e piena di zombi e scienziati pazzi

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di Badland Hunters, fanta-action post-apocalittico sudcoreano che è stato diretto da Heo Myeong-haeng, un coordinatore di stunt che fa ora il suo debutto alla regia.

Si tratta del sequel di Concrete Utopia dello scorso anno.

Protagonista assoluto è la star Don Lee / Ma Dong-seok (Train to Busan, The Outlaws e The Eternals).

Questa la trama ufficiale:

Dopo che un catastrofico terremoto ha trasformato Seoul in una terra desolata e senza legge, un impavido cacciatore entra in azione per salvare un adolescente rapito da un dottore pazzo.

Nel cast del film ci sono anche Lee Hee-joon e Lee Jun-young.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Badland Hunters, in arrivo su Netflix il 26 gennaio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube