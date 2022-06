Trailer per Black Adam: Dwayne Johnson ha poteri divini e letali, e forse non è un eroe

A quasi due anni dalle prime indiscrezioni in merito, Warner Bros. ha diffuso oggi a sorpresa il trailer di Black Adam, nuovo cinecomic DC con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.

Il film è stato diretto da Jaume Collet-Serra (Orphan, Jungle Cruise).

Questa la trama ufficiale:

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Nel cast del film ci sono anche Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella notte a Miami”) nei panni di Hawkman; Noah Centineo (“Tutte le volte che ho scritto ti amo”) in quelli di Atom Smasher; Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”) come Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”) come Ishmael; Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) come Cyclone; Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) come Amon e Pierce Brosnan (i franchise di “Mamma Mia!” e James Bond), che interpreta il Dr. Fate.

Per chi non fosse un conoscitore delle storie a fumetti, il personaggio del titolo è un guerriero egiziano che ha ottenuto grandi poteri dal Mago Shazam.

La sceneggiatura di Black Adam è stata scritta da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, da una loro screen story, basandosi naturalmente sulle avventure del personaggio creato da Bill Parker e C.C. Beck.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 20 ottobre, di seguito – sulle note di Murder to excellence di Jay-Z e Kanye West – trovate il primo trailer di Black Adam, che ci dà un’idea del suo tono e introduce la Justice Society of America:

Fonte: YouTube