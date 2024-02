Trailer per Boy Kills World: Bill Skarsgård è pronto a uccidere brutalmente chiunque (produce Raimi)

A oltre un anno dal primo assaggio, Roadside Attractions ha ora lanciato il poster e il trailer di Boy Kills World, fanta-action scatenato prodotto da Sam Raimi (La Casa) e Roy Lee (Doctor Sleep) che è stato diretto da Moritz Mohr (Vidiots) su una sceneggiatura di Arend Remmers (Sløborn) e Tyler Burton Smith (Kung Fury: The Movie).

Questa la trama ufficiale:

Ambientato in una realtà onirica e febbrilmente distopica, seguiamo un giovane sordomuto con una vibrante fantasia.

Quando la sua famiglia viene assassinata, Boy fugge nella giungla e viene addestrato da un misterioso sciamano a reprimere la sua immaginazione infantile e diventare uno strumento di morte.

Bill Skarsgård di un folto cast che include Jessica Rothe (Auguri per la tua morte), Yayan Ruhian (John Wick 3, The Raid: Redemption), Andrew Koji (Warrior, Snake Eyes), Isaiah Mustafa (It: Chapter Two), Famke Janssen (The Postcard Killings), Sharlto Copley (District 9), Michelle Dockery (“Downton Abbey”), Brett Gelman (Stranger Things), Quinn Copeland (Peacock’s Punky Brewster) e i gemelli Cameron e Nicholas Crovetti (Big Little Lies).

In attesa di capire quando arriverà in Italia (negli USA il 26 aprile), di seguito trovate il trailer internazionale di Boy Kills World, che ci dà un’idea più precisa delle sue atmosfere da videogioco:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube