Trailer per Cannibal Holocaust: al cinema in 4K e integrale il classico maledetto di Ruggero Deodato

Cat People Distribuzione ha appena diffuso il nuovo poster e il trailer creato per l’occasione di Cannibal Holocaust, celebre e discusso film diretto dal compianto Ruggero Deodato nel 1980 che tornerà per la prima volta nelle sale italiane – rigorosamente in versione integrale e restaurata in 4K – per la gioia dei suoi molti fan.

Sarà vietato ai minori di 18 anni (16 se accompagnati da un adulto) e privo di tagli.

Questa la trama ufficiale:

Quattro giovani ed esaltati documentaristi newyorchesi spariscono nella foresta amazzonica durante le riprese di un documentario sulle tribù indigene.

L’antropologo Harold Monroe (Robert Kerman) si reca alla ricerca dei dispersi ma, una volta entrato in contatto con i cannibali del posto, tutto ciò che riesce a trovare sono soltanto i rulli di pellicola 16mm della troupe che riveleranno il tragico destino dei ragazzi scomparsi.

Nel cast del film – che venne all’epoca messo al band in moltissimi paesi del mondo – ci sono anche Francesca Ciardi, Gabriel Yorke, Luca Barbareschi, Paolo Paoloni, Perry Pirkanen e Salvatore Basile.

Delle musiche e del suo celeberrimo main theme si occupò invece il compositore Riz Ortolani.

Di seguito trovate il nuovo trailer di Cannibal Holocaust, che arriverà nei nostri cinema il 21 agosto, con anteprime dal 16 (controllare l’elenco delle sale sul sito di Cat People)

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube