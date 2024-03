Trailer per Exhuma: Choi Min-sik è un geomante alle prese con una sepoltura maledetta

Già uscito in patria, sono arrivati ora online il poster e il trailer di Exhuma, thriller soprannaturale sudcoreano che è stato diretto da Jang Jae-hyun (Svaha: The Sixth Finger) e vede protagonista la superstar Choi Min-sik (Oldboy, I Saw the Devil).

Questa la trama ufficiale:

Quando una famosa sciamana e il suo protetto vengono assunti da una famiglia ricca ed enigmatica, i due iniziano a indagare sulla causa di un’inquietante malattia soprannaturale che colpisce solo il primogenito di ogni generazione.

Con l’aiuto di un esperto becchino e del geomante più venerato del paese (Choi Min-sik), presto rintracciano l’origine della malattia in una tomba di famiglia a lungo rimasta nascosta situata su un terreno sacro.

Percependo un’aura minacciosa che circonda quel luogo di sepoltura, la squadra decide allora di riesumare e ricollocare immediatamente quei resti ancestrali.

Ma quando emerge qualcosa di molto più oscuro, scoprono presto cosa succede a coloro che osano mettere mano alla tomba sbagliata.

Nel cast del film ci sono anche Kim Go-eun (Hero, Little Women), Yoo Hai-jin (A Taxi Driver) e Lee Do-hyun (Prison Playbook, Sweet Home).

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Exhuma, la cui uscita nei cinema americani è fissata al 22 marzo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube