Trailer per Fear the Night: Maggie Q deve sventare con le cattive una home invasion

Titolo originale : Fear the Night , uscita : 21-07-2023. Regista : Neil LaBute.

Il regista Neil LaBute (Il prescelto) è pronto a tornare sulle scene con l’action-thriller Fear the Night, di cui è appena stato diffuso online il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Tess (Maggie Q), una veterana della guerra in Iraq, si prepara per l’addio al nubilato della sorella.

Mentre i festeggiamenti sono in corso, la festa viene però bruscamente interrotta da un gruppo di ladri di appartamento che prendono rapidamente il controllo della casa alla ricerca di una fortuna nascosta.

Circondata dagli spaventati partecipanti alla festa, Tess scopre presto che gli spietati assalitori sono decisi a non lasciare testimoni.

Tess decide allora di contrattaccare e l’esperta di operazioni speciali prenderà così in mano la situazione.

Nel cast del film ci sono anche Kat Foster, Travis Hammer e Gia Crovatin.

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Fear the Night, che uscirà nelle sale americane e in VOD il 21 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube