Trailer per Gods of the Deep: giganteschi esseri lovecraftiani dimorano sul fondale oceanico

Titolo originale : Gods of the Deep , uscita : 06-02-2024. Regista : Charlie Steeds.

Quiver ha appena diffuso il poster e il trailer di Gods of the Deep, fanta-horror sottomarino a basso budget chiaramente ispirato ai lavori di H.P. Lovecraft.

Della sceneggiatura e regia si è occupato Charlie Steeds (Vampire Virus).

Questa la trama ufficiale:

Quando un’audace missione conduce una squadra di sommergibilisti in una misteriosa apertura sul fondo dell’oceano, scoprono un mondo sommerso perduto e risvegliano la sua antica razza di esseri ultraterreni.

Il film è interpretato da Derek Nelson (The Haunting of the Tower of London), Makenna Guyler, Rory Wilton, Kane Surry, Rowena Bentley, David Lenik e Tim Cartwright.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Gods of the Deep, che verrà distribuito sulla piattaforma il 6 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere ed effetti speciali:

Fonte: YouTube