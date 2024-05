Trailer per Handling the Undead: i morti tornano in vita nella Oslo di Lindqvist

NEON ha diffuso il poster e il trailer di Handling the Undead, horror tratto dal romanzo L’estate dei morti viventi di John Ajvide Lindqvist (Lasciami entrare) che è stato diretto da Thea Hvistendahl (Adjø Montebello).

Questa la trama ufficiale:

In una calda giornata estiva a Oslo, i morti si risvegliano misteriosamente e tre famiglie sono scaraventate nel caos quando i loro cari defunti tornano da loro. Chi sono e cosa vogliono?

Una famiglia si trova ad affrontare il risveglio della madre prima ancora di averne pianto la morte in seguito a un incidente d’auto; un’anziana donna ritrova l’amore della sua vita lo stesso giorno in cui l’ha seppellita; un nonno salva il nipote dal cimitero nel disperato tentativo di far uscire la figlia dalla depressione.

La sceneggiatura del film è di John Ajvide Lindqvist, in collaborazione con Thea Hvistendahl.

Nel cast ci sono Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Bjørn Sundquis, Bente Børsum, Bahar Pars e Inesa Dauksta.

In attesa di capire se lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Handling the Undead, uscirà in esclusiva all’IFC Center di New York il 31 maggio e poi nei cinema americani il 7 giugno:

Fonte: YouTube