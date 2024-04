Trailer per il film animato Transformers One: conosciamo i giovani Optimus Prime e Magatron

Titolo originale : Transformers One , uscita : 12-09-2024. Regista : Josh Cooley.

Paramount Pictures ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di Transformers One, primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica he è stato diretto da Josh Cooley (Toy Story 4) da una sceneggiatura scritta insieme a Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

Questa la trama ufficiale:

E’ la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Il cast di doppiatori originali vanta Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Il produttore Lorenzo Di Bonaventura ha commentato:

Questa è … la storia delle origini del giovane Megatron e del giovane Optimus. Se conoscete già le loro origini, hanno iniziato come amici, ma col tempo le cose si sono evolute e sono finiti su due fronti opposti.

Quindi stiamo raccontando la storia del giovane Optimus e del giovane Megatron. Stiamo davvero raccontando la storia delle origini di tutti i Transformers, sia quello che erano all’inizio, sia come sono cresciuti, sia come si sono separati.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Transformers One, che arriverà nei nostri cinema in settembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

