Trailer per Indiana Jones 5: Harrison Ford prende frusta e cappello e affronta altri nazisti

Dopo una lunghissima attesa, Lucasfilm ha finalmente diffuso il poster e il primo trailer del quinto capitolo della saga di Indiana Jones, che si intitola Indiana Jones and the Dial of Destiny.

L’80enne Harrison Ford ha ripreso il ruolo da protagonista nel film, che è stato diretto da James Mangold (Logan).

Per quanto riguarda la trama, sappiamo che la storia è ambientata nel 1969 e che Indy “si muove sullo sfondo della corsa allo spazio, con lo sforzo americano di battere i russi che porterà con sé alcune scomode verità per l’archeologo avventuriero”.

Viene ulteriormente spiegato:

Semplicemente, il programma per lo sbarco sulla Luna è gestito da un gruppo di ex-nazisti. Quanto siano ‘ex’ è precisamente la questione. E questo dà fastidio a Indy …

L’inserimento di Indiana Jones – un uomo che ha sempre guardato ai segreti terreni piuè che a quelli delle stelle – all’interno dell’era degli astronauti lo rende ancora più un uomo fuori dal tempo.

“Non è soltanto che il modello di eroe è completamente cambiato ora. Non è solamente che stanno cercando qualcosa lassù dove non c’è proprio nulla – è come Reno senza il gioco d’azzardo. Ma le persone che sono dietro al programma sono, come dire, i suoi nemici giurati”.

Steven Spielberg figura tra i produttori, mentre nel cast troviamo anche John Ryhs-Davies, Mads Mikkelsen (Hannibal), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident) e Thomas Kretschmann (Avengers: Age Of Ultron).

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Indiana Jones and the Dial of Destiny, che uscirà nelle sale americane il 30 giugno 2023, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

