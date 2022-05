Trailer per Karate Man: il duro mondo delle arti marziali secondo Claudio Fragasso

Ipnotica Produzioni ha da poco diffuso il trailer e il poster di Karate Man, film di arti marziali che segna il ritorno sulle scene del regista Claudio Fragasso (Palermo Milano – Solo andata).

Questa la trama ufficiale:

Un lottatore (Claudio Del Falco), campione di arti marziali, sin dall’infanzia si dedica con passione al combattimento.

Quando perde il titolo durante i Campionati mondiali di karate, sconfitto dal pluripremiato campione mondiale (Stefano Maniscalco), Claudio al termine dell’incontro si accascia a terra, in coma.

Sarà Laura, fisioterapista e amore della sua vita, la prima a soccorrerlo e a salvarlo..

Nel cast del film – che è stato scritto da Rossella Drudi – ci sono anche Anne Garcia, Niccolò Calvagna, Marco Aceti, Stefano Calvagna, Melina Arena, Ivan Lucarelli, Tony Scarf, Michele Verginelli

Claudio Fragasso ha commentato:

Karate man è la rivincita sulla vita di un bambino colpito da una malattia a soli dieci anni. Un bambino che si era chiuso in se stesso privandosi di tutto, perché si sentiva diverso dagli altri. Ma poi, attraverso la conoscenza di uno sport nobile e antico come il karate, si rialza diventando un esempio per tutti quelli che, come lui, si sentivano esclusi.

Superando ogni aspettativa, entra nelle competizioni europee e mondiali diventando un campione. Anche se la storia è di fantasia è stata ispirata dalla vita vera di Claudio Del Falco, il protagonista del film. Se lo sport può aiutare a vincere le paure e le limitazioni di chi è affetto da problemi di salute raggiungendo anche traguardi impensabili, questo è un messaggio positivo che deve essere veicolato a tutti.

Di seguito trovate il trailer di Karate Man, che verrà distribuito su Prime Video dal 26 maggio, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube