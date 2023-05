Trailer per Kubi: Kitano nel Giappone nel XVI secolo tra ninja ed efferati eventi storici

Sono appena arrivati online il poster e il trailer di Kubi (Neck), film storico in concorso all’imminente Festival di Cannes che è stato diretto da Takeshi Kitano, il quale ha desiderato realizzarlo da trent’anni, iniziando a svilupparlo addirittura nel 1993.

Da qui è nato un romanzo, di cui il film è un adattamento.

Il film racconta lo storico “incidente di Honno-ji” del 1582, “quando un importante vassallo di Oda Nobunaga si ribellò e fece commettere harakiri al suo padrone a Kyoto”. Da allora si discute sulle ragioni della rivolta e se Akechi Mitsuhide fosse davvero il capobanda.

Pare che Kubi “esplorerà le ambizioni, i tradimenti e i destini di vari personaggi, tra cui signori della guerra, ninja, artisti itineranti e contadini, e farà emergere l’essenza del mondo di Takeshi Kitano, compresa la violenza intensa e l’umorismo nero”.

Nel cast troviamo Hidetoshi Nishijima, Ryo Kase e Tadanobu Asano.

Il regista ha commentato:

Se possibile, spero che questo film sia un successo e spero di poterne girare altri. Quando si pensa ai drammi d’epoca, si tende a pensare ai drammi storici come drammi storici, ma sono tutti incentrati su belle storie di successo, e non ritraggono le parti più sporche e il lavoro delle persone. Io ce l’ho fatta. Ci sono voluti molti sforzi per completarlo, ma credo di essere riuscito a realizzarlo grazie allo staff e al cast.

Natsuno Takeshi della Kadokawa, che distribuirà il film in Giappone, ha dichiarato:

È un film raro, di dimensioni simili a I sette samurai e Kagemusha di Akira Kurosawa, con una qualità tragicomica che sembra shakespeariana.

Kubi è infatti la realizzazione di un sogno a lungo coltivato da Akira Kurosawa, che prima di morire disse:

Se il signor Kitano farà questo film, creerà un capolavoro al pari de I sette samurai.

In attesa di scoprire quando potremo vederlo, di seguito trovate il trailer internazionale di Kubi:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube