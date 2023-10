Trailer per Lord of Misrule: paganesimo e culti oscuri dietro la scomparsa di una ragazzina

Magnet Releasing ha appena diffuso il poster e il trailer di Lord of Misrule, folk horror che è stato diretto da William Brent Bell (The Boy, Orphan: First Kill).

Tra i protagonisti c’è Ralph Ineson (The Witch), che sembra essere il leader di una sorta di sinistro culto pagano.

Questa la trama ufficiale:

Rebecca Holland (Tuppence Middleton) ha recentemente assunto la carica di ministra della chiesa presso una piccola città.

Quando la sua giovane figlia Grace (Evie Templeton) scompare alla festa del raccolto locale, inizia una ricerca disperata.

Più si avvicinano al ritrovamento di Grace, più segreti emergono dall’oscuro passato della cittadina. Presto Rebecca dovrà decidere quanto è disposta a sacrificare per salvare sua figlia dalla morsa del Male.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Tom de Ville (The Quiet Ones).

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Lord of Misrule, che finirà nelle sale americane e in VOD l’8 dicembre, che riporta inevitabilmente alla mente The Wicker Man e Midsommar:

