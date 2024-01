Trailer per Lovely, Dark, and Deep: c’è l’orrore cosmico in agguato nella remota foresta

XYZ Films ha appena diffuso il poster e il trailer di Lovely, Dark, and Deep, horror che segna il debutto alla regia della sceneggiatrice e regista Teresa Sutherland (The Wind, “Midnight Mass”).

Questa la trama ufficiale:

Lennon (Georgina Campbell, Barbarian) coglie l’opportunità di assumere l’ambito ruolo di ranger in un remoto avamposto.

Mentre si adatta alla sua esistenza solitaria nella natura selvaggia, diventa consapevole di una presenza sinistra e in agguato.

Spinta dal bisogno di risposte, Lennon intraprende così un viaggio attraverso un territorio inquietante, cercando di svelare il mistero di lunga data che la perseguita fin dall’infanzia.

Nel cast figurano anche Nick Blood (Agents of S.H.I.E.L.D.) e Wai Ching Ho (Hustlers).

In attesa di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Lovely, Dark and Deep, che uscirà nei cinema americani e in VOD il 22 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube