Trailer per Mayhem!, Xavier Gens scatena una vendetta spaccaossa in Thailandia

IFC Films ha diffuso il poster e il trailer di Mayhem! (Farang), film action violentissimo che è stato diretto dal regista francese Xavier Gens (Frontiers, Cold Skin).

Questa la trama ufficiale:

Sam (Nassim Lyes) è un pugile professionista che sta per essere rilasciato dalla prigione in Francia, ma mentre si trova in libertà vigilata, il suo passato lo raggiunge ed è costretto a fuggire dal paese.

Cinque anni dopo, si è ricostruito una vita semplice su un’isola esotica della Thailandia con la moglie Mia e la figlia Dara, facendo diversi lavori per mantenere la famiglia e comprare un pezzo di terra per costruire un ristorante.

Mentre la sua vita inizia a migliorare, un lavoro andato male mette Sam nel mirino del signore del crimine locale Narong (Olivier Gourmet), che si vendica con brutale violenza. Schiacciato ma ancora vivo, a Sam rimane un solo scopo: cercare una vendetta spietata e spaccaossa.

Nel cast ci sono anche Loryn Nounay, Vithaya Pansringarm e Sahajak Boonthanakit.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA dal 5 gennaio 2024), di seguito trovate il trailer internazionale di Mayhem!, che ci dà un assaggio degli stunt:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube