Trailer per Never let go: Aja scatena una creatura mostruosa contro la famiglia di Halle Berry

Titolo originale : Never Let Go , uscita : 27-09-2024. Regista : Alexandre Aja.

La Lionsgate ha diffuso oggi il poster e il trailer di Never let go, horror soprannaturale che vede protagonista Halle Berry (John Wick 3) che è stato diretto dal francese Alexandre Aja (Alta tensione, Le colline hanno gli occhi).

Questa la trama ufficiale:

Una madre (Berry) e i suoi figli gemelli (Percy Daggs e Anthony B. Jenkins) sono stati tormentati per anni da uno spirito maligno e sono fortemente convinti di non poter rompere il legame protettivo della loro famiglia che li lega.

Quando però uno dei ragazzini si chiede se questo male sia effettivamente reale, il sacro legame della famiglia si spezza, portando tutti a una pericolosa lotta per la sopravvivenza.

Nel cast del film ci sono anche Matthew Kevin Anderson e Christin Park.

Never Let Go è prodotto da Shawn Levy, Dan Cohen, Aja e Dan Levine.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA dal 27 settembre), di seguito trovate il trailer internazionale di Never let go, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube