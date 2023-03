Trailer per Ninja vs. Shark: un’epoca Edo tra poteri magici, zombie e squali che saltano

Noi del Cineocchio ci siamo già spesso occupati di film con protagonisti i ninja, o incentrati sugli squali, ma oggi vi proponiamo qualcosa di inedito: Ninja vs. Shark, fanta-action low budget diretto dal giapponese Koichi Sakamoto (Ultraman Decker).

Non stiamo scherzando: abili guerrieri giapponesi e pericolosi predatori del mare si incontrano per davvero sul grande schermo e, stando al trailer appena diffuso, Ninja vs. Shark sembrerebbe mantenere le aspettative suscitate dal suo titolo estroso. Insomma, c’è un ninja … ma anche uno squalo. E combattono tra lodo.

Ninja vs. Shark uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 14 aprile – mentre non ci sono per ora notizie su una possibile distribuzione internazionale.

Di seguito la trama ufficiale:

Durante il periodo Edo, nel remoto villaggio di Okitsu, Koushirou, malvagio leader di una setta, ricorre al ninjutsu per controllare gli squali e li costringe ad attaccare i pescatori di perle locali in modo che i suoi adepti possano rubare le perle dai loro cadaveri straziati.

Alla disperata ricerca di aiuto, il capo del villaggio assume Kotaro Shiozaki, il guardiano di un tempio vicino, ma Kotaro si troverà presto ad affrontare la lady ninja Kikuma e un gigantesco squalo, il quale sembra provenire da un’altra dimensione.

Fanno parte del cast Kohshu Hirano, Shun Nishime, Julia Nagano, Kanon Miyahara e Yuichi Nakamura.

Nel promettente trailer originale di seguito troviamo una combinazione di sangue e combattimenti a filo di spada tra ninja e squali giganteschi che attaccano senza requie:

