Trailer per Retribution: Liam Neeson è seduto su una bomba in movimento

Roadside Attractions e Lionsgate hanno appena diffuso il poster e il trailer di Retribution, nuovo action thriller che vede protagonista l’inossidabile Liam Neeson.

Questa la trama ufficiale:

Quando un uomo misterioso mette una bomba sotto il sedile della sua auto, Matt Turner (Neeson) deve iniziare un inseguimento ad alta velocità attraverso la città per completare una serie specifica di richieste.

Con i suoi figli intrappolati sul sedile posteriore e una bomba che esploderà se usciranno dall’auto, un normale tragitto si trasforma allora in un contorto gioco di vita o di morte, mentre Matt segue le istruzioni sempre più pericolose dello sconosciuto in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia.

Il film è stato diretto da Nimród Antal (Vacancy, Predators), ed è interpretato anche da Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion (Avatar 2), Embeth Davidtz e Matthew Modine.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il,trailer internazionale di Retribution, che verrà distribuito negli USA il 25 agosto, che rimanda inevitabilmente a Speed:

