Trailer per Silent Night: John Woo scatena la vendetta natalizia di Joel Kinnaman

Il 77enne John Woo è pronto a tornare sulle scene con Silent Night, action thriller di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

Il titolo del film ha un duplice significato: si riferisce all’ambientazione natalizia e al fatto che Silent Night è un film prevalentemente privo di dialoghi.

Questa la scarna trama ufficiale:

La vita di un padre qualsiasi vira verso la malavita quando l’uomo decide di vendicare la morte del figlio minore.

Protagonisti di Silent Night – che è stato classificato Rated R per ‘Strong bloody violence, drug use and some language’ – sono Joel Kinnaman (Suicide Squad), Scott Mescudi (X), Harold Torres e Catalina Sandino Moreno.

La sceneggiatura è stata scritta da Robert Archer Lynn (Prisoner, Deadbox).

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (negli USA debutterà l’1 dicembre), di seguito trovate il trailer internazionale di Silent Night, che ci dà un’idea piuttosto precisa delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube