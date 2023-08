Trailer per The Imaginary (Studio Ponoc): gli amici immaginari sono in pericolo

Lo Studio Ponoc (Mary e il fiore della strega) ha appena diffuso il poster e il trailer di The Imaginary, film animato di genere fantasy che adatta l’omonimo libro per ragazzi scritto da A.F. Harrold e Emily Gravett (pubblicato da noi come Il mio amico immaginario).

Questa la trama ufficiale:

La fervida fantasia di Amanda ha inventato Rudger, un amico immaginario.

Ma un sinistro cacciatore di amici immaginari ne ha annusato la presenza e lo vuole catturare.

Così Rudger è costretto a separarsi da Amanda e a rifugiarsi in una biblioteca dove vivono tutti gli amici immaginari rimasti senza bambini a immaginarli.

Ma può un ragazzo che non esiste sopravvivere nella realtà?

Il film – che è stato disegnato a mano con la tecnica tradizionale – è stato diretto dal veterano Yoshiyuki Momose (Ni no kuni).

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Imaginary, che sarà proiettato in Giappone a partire dal 15 dicembre, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

Fonte: YouTube