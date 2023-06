Trailer per The J-Horror Virus, documentario che ripercorre i fasti del genere di inizio 2000

Il boom dell’horror giapponese tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, generato in gran parte dal successo imprevedibile del Ring di Hideo Nakata, è al centro del documentario The J-Horror Virus, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Realizzato da Sarah Appleton e Jasper Sharp, questa è la sinossi ufficiale:

Un documentario che traccia le origini, l’evoluzione e la diffusione nel mondo di un marchio distintivo di thriller soprannaturali made-in-Japan che si è insinuato nella coscienza globale all’inizio del millennio, film con fantasmi vendicativi che si manifestano attraverso la tecnologia contemporanea su uno sfondo di alienazione urbana e di degrado sociale.

Dalle sue origini nel finto documentario Psychic Vision (1988) di Teruyoshi Ishii: Jaganrei (1988) e nella seminale serie straight-to-video Scary True Stories (1991/92) di Norio Tsuruta, passando per titoli chiave come Ring (1998) di Hideo Nakata, Pulse (2001) di Kiyoshi Kurosawa e Ju-On: The Grudge (2002) di Takashi Shimizu, i critici e i realizzatori dei film riflettono su come le cupe visioni distopiche e le atmosfere inquietanti che hanno reso queste opere così uniche si siano infiltrate in tutto il mondo.

Tra gli intervistati figurano i registi Kiyoshi Kurosawa (Pulse, Cure), Shin’ya Tsukamoto (Tetsuo: The Iron Man), Takashi Shimizu (Ju-On), Masayuki Ochiai (Infection) e Mari Asato (Fatal Frame), oltre agli attori Rie Inoo (Ring) e Takako Fuji (Ju-On).

In attesa di capire quando lo potremo vedere, de seguito trovate il trailer internazionale di The J-Horror Virus:

