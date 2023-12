Trailer per The Kitchen (film Netflix): la lotta di classe impazza nella Londra del futuro prossimo

Netflix ha diffuso oggi il poster e il trailer di The Kitchen, fanta-thriller che è stato co-diretto dall’attore Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther, Judas and the Black Messiah, Nope) insieme a Kibwe Tavares, al suo debutto nel lungometraggio.

La sceneggiatura è stata scritta da Kaluuya e Joe Murtagh (American Animals, The Woman in the Wall).

Questa la trama ufficiale:

In una Londra distopica, il divario tra ricchi e poveri è ormai ai limiti. Tutte le forme di edilizia sociale sono state sradicate e rimane solo The Kitchen, una comunità che rifiuta di lasciare il luogo che chiama casa.

È qui che incontriamo il solitario Izi, che vive da queste parti per necessità e cerca disperatamente di trovare una via d’uscita, e il 12enne Benji, che ha perso la madre e cerca una famiglia.

Seguiamo questa improbabile coppia mentre lotta per creare una relazione in un sistema che è contro di loro.

Nel cast di The Kitchen ci sono Kane Robinson, Jedaiah Bannerman, Hope Ikpoku Jr., Ian Wright, BackRoad Gee, Cristale, Teija Kabs e Demmy Ladipo.

In attesa della versione italiana, di seguito – sulle note di Roll the credits di Danielle Ponder – trovate il trailer internazionale di The Kitchen, che debutterà il 19 gennaio 2024:

Fonte: YouTube