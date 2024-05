Trailer per The Little Mermaid, versione horror della Sirenetta di Andersen

Titolo originale : The Little Mermaid . Regista : Leigh Scott.

La Sirenetta di Hans Christian Andersen è la prossima fiaba classica ad essere trattata con un vero e proprio film horror, come testimoniano il trailer e il poster di The Little Mermaid appena finiti online.

Il film, che è stato classificato Rated R per ‘language, some violence and brief nudity’, è stato diretto da Leigh Scott e interpretato da Lydia Helen, Mike Markoff e Jeff Denton.

Questa la trama ufficiale:

Il dottor Eric Prince, un archeologo, fa una scoperta drammatica su una piccola isola dei Caraibi, che prova l’esistenza di un’antica e avanzata società preistorica.

Mentre i suoi scavi sono in corso, incontra la misteriosa e bellissima Aurora Bey e se ne innamora. Il suo arrivo coincide con diversi avvistamenti di sirene e strane sparizioni.

Quando il dottor Ashley, amico e mentore di Eric, arriva sull’isola, Ashley scopre la vera identità di Aurora e i pericoli maligni nascosti all’interno del sito di scavo di Eric.

Eric ascolterà il consiglio del suo amico o sarà accecato dall’amore e dal potere della sirena, lasciando che il mondo cada sotto le forze del male?

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate il trailer internazionale di The Little Mermaid, che ci dà un’idea dei suoi valori di produzione:

Fonte: YouTube