Trailer per The Loch Ness Horror: il mostro scozzese è arrabbiato e implacabile

Non ci sono stati molti film horror incentrati sul mostro di Loch Ness nel corso degli anni, quindi è sempre bello vederne spuntare un altro. In arrivo per la Uncork’d, sono stati da poco diffusi il poster e il trailer di The Loch Ness Horror.

Questa la trama ufficiale:

La scomparsa di un sottomarino innesca un’operazione di salvataggio che si trova presto faccia a faccia con la causa: il mostro di Loch Ness.

Dopo essere fuggito dal Loch, sta ora scatenando decenni di aggressività repressa su tutti coloro che incontra.

In una lotta per la sopravvivenza, la nostra squadra di soccorritori dovrà superare il terrore che serpeggia sia sotto di loro che all’interno dei ranghi.

Keith Leopard, presidente di Uncork’d Entertainmentha detto:

I fan di The Meg e Tremors vorranno sicuramente dare un’occhiata a The Loch Ness Horror.

The Loch Ness Horror è interpretato da Becca Hirani, May Kelly, Matthew Baunsgard, Lila Lasso, Tara MacGowran, Beatrice Fletcher, Giedre Jackyte, Mike Kelson e Howard J. Dave.

Tyler James ha scritto e diretto il film.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Loch Ness Horror, che finirà sulle piattaforme digitali americane il 7 novembre, che ci dà un assaggio della sua povertà di mezzi:

Fonte: YouTube