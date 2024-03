Trailer per The Soul Eater: tra le leggende dei monti francesi con Bustillo & Maury

FilmsActu ha diffuso in giornata il poster e il trailer di Le mangeur d’âmes (The soul eater), fanta-thriller che segna il ritorno sulle scene dei registi francesi Julien Maury e Alexandre Bustillo (Leatherface).

Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo di Alexis Laipsker pubblicato nel 2001.

I protagonisti sono Virginie Ledoyen (The Beach), Paul Hamy (Get In) e Sandrine Bonnaire. .

La trama:

Quando in un piccolo villaggio di montagna si moltiplicano sia le sparizioni di bambini che sanguinosi omicidi, si riaffaccia un’antica leggenda avvolta dallo zolfo.

La comandante Guardiano e il capitano della Gendarmeria De Rolan sono così costretti a unire le forze per scoprire la verità.

In attesa di capire quando arriverà in Italia (nei cinema francesi uscirà il 24 aprile), di seguito trovate il trailer internazionale di Le mangeur d’âmes (The soul eater), che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube