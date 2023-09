Trailer per Totally Killer (horror Prime Video): Kiernan Shipka viaggia nel tempo per fermare un maniaco mascherato

Ritorno al futuro incontra The Final Girls nel primo trailer dello slasher ambientato negli anni ’80 realizzato da Blumhouse e Prime Video, intitolato Totally Killer.

Il film, che è stato diretto da Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat, Always Be My Maybe) ed è stato classificato Rated R per “bloody violence, language, sexual material, and teen drug/alcohol use”, vede protagonista Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina).

Questa la trama ufficiale:

Trentacinque anni dopo lo scioccante omicidio di tre adolescenti, il famigerato ‘Sweet Sixteen Killer’ torna nella notte di Halloween per mietere una quarta vittima.

La diciassettenne Jamie (Shipka) ignora l’avvertimento della madre iperprotettiva (Julie Bowen) e si trova così faccia a faccia con il maniaco mascherato e, in fuga per non essere uccisa, viaggia accidentalmente indietro nel tempo fino al 1987, l’anno degli omicidi originali.

Costretta a muoversi tra le pieghe della cultura sconosciuta e oltraggiosa degli anni ’80, Jamie si allea con la madre adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di rimanere bloccata nel passato per sempre.

Il cast comprende anche Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Jeremy Monn-Djasgnar, Ella Choi, Kelcey Mawema, Liana Liberato, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts e Randall Parks.

Di seguito trovate il trailer red band internazionale di Totally Killer, che finirà nel catalogo di Prime Video il 6 ottobre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube