Trailer per Zombie 100 (film Netflix): dal Giappone la lista delle cento cose da fare prima di non-morire

Netflix ha diffuso nella notte a sorpresa il poster e il trailer di Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire, horror comedy giapponese che è stata diretta da Yusuke Ishida (Love Strikes!) e che adatta l’omonimo manga di Haro Aso.

Questa la lunga trama ufficiale:

Akira Tendo (Eiji Akaso) è impiegato in un’azienda che lo sfrutta, segue orari di lavoro massacranti, subisce continue vessazioni da parte del capo… e in generale, si sente più morto che vivo.

Quando una mattina scopre che la città è invasa e devastata dagli zombi, Akira è estasiato all’idea di non dover tornare più in ufficio e capisce di preferire la morte al non poter realizzare i suoi desideri.

Così decide di elaborare una lista di 100 cose da fare prima di diventare uno zombi dopo aver visto la sanguinosa fine di uno stimato collega. Pian piano Akira fa campeggio in casa, prova il parapendio, pratica yoga sulla tavola da surf e raggiunge tanti altri agognati obiettivi.

Cosa ne sarà di lui mentre assapora le gioie della vita durante un’apocalisse zombi? Riuscirà a realizzare il sogno più grande di tutti e a diventare un supereroe che salva l’umanità mentre affronta un enorme squalo zombi assassino? Arriva una nuova commedia con zombi piena di risate ed emozioni per affrontare lo stress della società moderna!

Nel cast del film ci sono anche Mai Shiraishi e Shuntaro Yanagi.

Di seguito trovate il trailer con sottotitoli in italiano di Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire, che sarà messo a catalogo da Netflix il 3 agosto, che ci dà un assaggio dei valori della produzione:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube